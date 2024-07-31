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58歳で5歳下の妻と再婚も…振り込まれた年金の少なさに「後悔しています」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 58歳のころに5歳年下の女性と再婚した、現在65歳の男性
  • 実際に年金を受給し始めると、その手取り額の少なさに驚いたという
  • 2人とも年金生活に入ると8年ほどで資金が枯渇する見込みで、頭を抱えたそう
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