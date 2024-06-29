打者が見逃し・見送った139球のうち実に22球が“誤審”だったという【MLB】ジャイアンツ 5ー3 ドジャース（日本時間29日・サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）の敵地・ジャイアンツ戦で3打数1安打。球団記録を更新する11試合連続打点はならなかった。第1、第2打席では際どいコースがことごとくストライクに取られる“不運”。調べによると、この日の球審を務めたエドウィン・ヒメネス球審の“スト