17歳の高校生スペインくんがHR球をキャッチ「記録を破ったボールだ！」【MLB】Wソックス ー ドジャース（日本時間27日・シカゴ）ドジャース大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、敵地・ホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回に2試合連発となる25号先頭打者弾を放った。球団新記録となる10試合連続打点。このメモリアル弾を見事にキャッチしたのが17歳の高校生、ルシオ・エスペインくんだ。右翼席中段に