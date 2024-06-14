時事ネタを取り上げるYouTube企画「1人賛否」が注目を集めるお笑いコンビ・霜降り明星の粗品（31）。ラジオやテレビで複数のレギュラー番組を抱えながら、YouTubeチャンネルの登録者は204万人を誇るなど、若手芸人を代表する存在といえるだろう。今年2月から始まった「1人賛否」企画は、6月11日までに計17本が配信。平均再生回数は約82万回と他の企画より視聴されており、6月3日配信分の宮迫博之（54）に言及した動画は115万再生回