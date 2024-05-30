　日本サッカー協会(JFA)は30日、6月のアメリカ遠征に臨むU-23日本代表メンバー25人を発表した。MF佐野航大(NEC)が初招集となった。

　海外組はGK鈴木彩艶(シントトロイデン)、斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム)が昨年9月のU23アジアカップ予選以来、DFチェイス・アンリ(シュツットガルト)は10月のアメリカ遠征以来、MF三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)は11月の国内活動以来の選出となった。

　国内組はMF松村優太(鹿島)が昨年11月の国内活動以来、DFバングーナガンデ佳史扶(FC東京)が今年3月の国内活動以来となった。

　U-23日本代表は6月にパリオリンピック前最後の海外遠征としてアメリカへ。7日(非公開)と11日にU-23アメリカ代表と二度対戦する。8大会連続12度目となるパリ五輪ではグループリーグD組に入った。7月24日の第1節でパラグアイ、27日の第2節でマリ、30日の第3節でイスラエルと対戦する。

■スタッフ

団長:鈴木満

監督:大岩剛

コーチ:羽田憲司

GKコーチ:浜野征哉

フィジカルコーチ:矢野由治

テクニカルスタッフ:越智滋之

テクニカルスタッフ:渡邉秀朗

テクニカルスタッフ:引田真尋

■選手

▽GK

鈴木彩艶(シントトロイデン)

小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)

野澤大志ブランドン(FC東京)

▽DF

内野貴史(デュッセルドルフ)

大畑歩夢(浦和)

西尾隆矢(C大阪)

バングーナガンデ佳史扶(FC東京)

半田陸(G大阪)

関根大輝(柏)

鈴木海音(磐田)

チェイス・アンリ(シュツットガルト)

高井幸大(川崎F)

▽MF

平河悠(町田)

松村優太(鹿島)

佐藤恵允(ブレーメン)

川崎颯太(京都)

斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム)

山本理仁(シントトロイデン)

藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)

三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)

松木玖生(FC東京)

佐野航大(NEC)

▽FW

藤尾翔太(町田)

細谷真大(柏)

荒木遼太郎(FC東京)

▼過去のメンバーリスト

24/04/04 U23アジアカップメンバー

(取材・文　石川祐介)