U-23日本代表メンバー発表! パリ五輪前最後の海外遠征へ…佐野航大が初招集、斉藤光毅ら海外組も選出
日本サッカー協会(JFA)は30日、6月のアメリカ遠征に臨むU-23日本代表メンバー25人を発表した。MF佐野航大(NEC)が初招集となった。
海外組はGK鈴木彩艶(シントトロイデン)、斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム)が昨年9月のU23アジアカップ予選以来、DFチェイス・アンリ(シュツットガルト)は10月のアメリカ遠征以来、MF三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)は11月の国内活動以来の選出となった。
国内組はMF松村優太(鹿島)が昨年11月の国内活動以来、DFバングーナガンデ佳史扶(FC東京)が今年3月の国内活動以来となった。
U-23日本代表は6月にパリオリンピック前最後の海外遠征としてアメリカへ。7日(非公開)と11日にU-23アメリカ代表と二度対戦する。8大会連続12度目となるパリ五輪ではグループリーグD組に入った。7月24日の第1節でパラグアイ、27日の第2節でマリ、30日の第3節でイスラエルと対戦する。
■スタッフ
団長:鈴木満
監督:大岩剛
コーチ:羽田憲司
GKコーチ:浜野征哉
フィジカルコーチ:矢野由治
テクニカルスタッフ:越智滋之
テクニカルスタッフ:渡邉秀朗
テクニカルスタッフ:引田真尋
■選手
▽GK
鈴木彩艶(シントトロイデン)
小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)
野澤大志ブランドン(FC東京)
▽DF
内野貴史(デュッセルドルフ)
大畑歩夢(浦和)
西尾隆矢(C大阪)
バングーナガンデ佳史扶(FC東京)
半田陸(G大阪)
関根大輝(柏)
鈴木海音(磐田)
チェイス・アンリ(シュツットガルト)
高井幸大(川崎F)
▽MF
平河悠(町田)
松村優太(鹿島)
佐藤恵允(ブレーメン)
川崎颯太(京都)
斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム)
山本理仁(シントトロイデン)
藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)
三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)
松木玖生(FC東京)
佐野航大(NEC)
▽FW
藤尾翔太(町田)
細谷真大(柏)
荒木遼太郎(FC東京)
▼過去のメンバーリスト
24/04/04 U23アジアカップメンバー
(取材・文 石川祐介)
海外組はGK鈴木彩艶(シントトロイデン)、斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム)が昨年9月のU23アジアカップ予選以来、DFチェイス・アンリ(シュツットガルト)は10月のアメリカ遠征以来、MF三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)は11月の国内活動以来の選出となった。
国内組はMF松村優太(鹿島)が昨年11月の国内活動以来、DFバングーナガンデ佳史扶(FC東京)が今年3月の国内活動以来となった。
■スタッフ
団長:鈴木満
監督:大岩剛
コーチ:羽田憲司
GKコーチ:浜野征哉
フィジカルコーチ:矢野由治
テクニカルスタッフ:越智滋之
テクニカルスタッフ:渡邉秀朗
テクニカルスタッフ:引田真尋
■選手
▽GK
鈴木彩艶(シントトロイデン)
小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)
野澤大志ブランドン(FC東京)
▽DF
内野貴史(デュッセルドルフ)
大畑歩夢(浦和)
西尾隆矢(C大阪)
バングーナガンデ佳史扶(FC東京)
半田陸(G大阪)
関根大輝(柏)
鈴木海音(磐田)
チェイス・アンリ(シュツットガルト)
高井幸大(川崎F)
▽MF
平河悠(町田)
松村優太(鹿島)
佐藤恵允(ブレーメン)
川崎颯太(京都)
斉藤光毅(スパルタ・ロッテルダム)
山本理仁(シントトロイデン)
藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)
三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)
松木玖生(FC東京)
佐野航大(NEC)
▽FW
藤尾翔太(町田)
細谷真大(柏)
荒木遼太郎(FC東京)
▼過去のメンバーリスト
24/04/04 U23アジアカップメンバー
(取材・文 石川祐介)