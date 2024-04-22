お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（48)が22日放送のフジテレビ系「呼び出し先生タナカ」（月曜後8・00）に出演。“経歴詐称疑惑”について言及した。この日番組には今年の箱根駅伝で2年ぶり7度目の総合優勝を果たした原晋監督率いる青学大駅伝部が参戦。出演者がクイズに回答する中、“副担任”の「シソンヌ」長谷川忍が「ちなみに原監督はタナカ先生（田中）の高校の先輩なんですよね？」と話題を振る場面があった。