イタリア裁判所は１７日に同国１部ユベントスに対し、かつて所属していたサウジアラビア１部アルナスルのポルトガル代表ＦＷクリスチアーノ・ロナウド（３９）に９７０万ユーロ（約１５億９０００万円）の支払いを命じた。スペインメディア「ＢＥＳＯＣＣＥＲ」によると、Ｃ・ロナウドは２０１８年夏から２１年まで３シーズンにわたって所属したユベントスに対し、未払いとなっていた年俸１９５０万ユーロ（約３２億円）の支払