夏休み！オン・ステージ『パペットミュージカル すみっコぐらしとびだす絵本とひみつのコ』（C）2019日本すみっコぐらし協会映画部／日本すみっコぐらし協会演劇部オリコン

「すみっコぐらし」が初の舞台化、パペットミュージカルに 川島夕空ら出演

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • すみっコぐらし」がこの夏、初めて舞台に進出する
  • 初の映画化作品で、すみっコたちと共演するのは川島夕空と新津ちせ
  • 「Dr.STONE THE STAGE-SCIENCE WORLD-」でドクタロー役を演じている
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