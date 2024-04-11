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元横綱・若乃花の花田虎上が曙太郎さんを追悼「ただただ寂しいです」

by ライブドアニュース編集部

  • 花田虎上氏が11日のブログで、元横綱・曙太郎さんの訃報を受け、追悼した
  • 「ライバルであり友であり苦楽を共にした仲間が旅立ちました」とコメント
  • 「突然のことに送り出す言葉が全く見つかりません」とつづった
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