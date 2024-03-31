売り切れ続出の「えび油」でチャーハンを作ってみた毎日のごはんをより美味しくしてくれるアイテムが揃ってるカルディコーヒーファーム。数ある商品の中でも今回は調味料に着目。ご飯にあわせてもよし、パスタにあわせてもよし、本当に万能で使い勝手がいいと大評判の「万能香味えび油」を使ってチャーハンを作ってみました。一見すると“食べるラー油”のような見た目ですが、この赤い色の正体はえび。北海道さんの甘えびが使用さ