菅義偉氏（資料写真）菅義偉前首相（衆院２区）は３１日放送（２７日収録）のＢＳテレ東「日曜サロン」で安倍派（清和政策研究会）など自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件への危機感を示し、子ども・子育て支援金創設を巡る岸田文雄首相の今後の対応を踏まえ「厳しいことでも国民に説明を」と２カ月余りの沈黙を破って苦言を呈した。菅氏は１月の自民政治刷新本部の開催後に「派閥解消は国民の声」と訴えて以降、表立って