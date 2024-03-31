私有地やマンションの駐車場などに無断で駐車、あるいは放置されているクルマが問題になることがあります。こうした車両にはどのような対応を取るのが適切なのでしょうか。レッカーなど直接的な行動は控える私有地やマンションの駐車場などに無断で駐車あるいは放置されているクルマというのがたまに問題になることがあります。そうした場合、どのような対応を取るのが適切なのでしょうか。駐車場のイメージ（画像：写真AC）。