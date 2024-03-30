ダイソー創業者の故・矢野博丈さんは1972年3月、家庭用品を販売する「矢野商店」を立ち上げた。なぜ矢野さんは「100円均一」を始めたのか。作家・大下英治さんの書籍『百円の男 ダイソー矢野博丈』（祥伝社文庫）より、100円ショップダイソーの原点となったエピソードをお届けする。■「この商売は、いずれ潰れる」昭和47年（1972年）3月に「矢野商店」を創業した。が、矢野は弱気だった。〈この商売は、いずれ潰(つぶ)れる〉そ