個人情報保護委員会で、勧告の文書を受け取るLINEヤフーの出沢剛社長（右）＝28日午後、東京都千代田区政府の個人情報保護委員会は28日、通信アプリLINEの個人情報流出問題で、アプリを運営するLINEヤフーにはデータの取り扱いの安全管理に不備があると認定し、体制の改善を勧告した。再発防止策の実施状況をまとめた初回報告を4月26日までに提出するよう求めた。LINEヤフーは昨年11月、利用者や取引先などに関する情報が外部