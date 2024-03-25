宝塚歌劇団をめぐる一つのニュースがこのほど、一部テレビで報じられました。それはタカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校の受験者数に関するものでした。関係者によると、24年の受験者数は、過去最低だった23年の612人を下回り、過去最低を更新したことが分かったという内容でしたが、そこには具体的な受験者の数は明記されていませんでした。宝塚では例年、合格者発表の時に受験者数などを公表しており、今年の合格発表は27日で