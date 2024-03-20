春分の日の20日、京都の人気観光地の祇園は、多くの外国人観光客らでにぎわっていた。祇園の中心にある花見小路では、お座敷などに向かう舞妓さんに出会うことができる。その花見小路を1本入った路地で今、ある問題が起きている。外国人観光客たちが横に広がり、細い道をふさいで写真を撮影している。町家が並ぶ風情ある路地だが、その狭さゆえ、本来は撮影禁止。さらに近隣から聞こえてきたのは、耳を疑うような迷惑行為の数々だ