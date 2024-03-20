米国プロ野球メジャーリーグ（ＭＬＢ）「最高のスター」大谷翔平（３０、ＬＡドジャース）の妻、田中真美子さん（２８）が夫の試合を見るために高尺（コチョク）スカイドームを訪れて話題になる中、観覧座席もあわせて注目を浴びた。真美子さんは１８日、夫が出場した２０２４ＭＬＢソウルシリーズ韓国野球代表チームとＬＡドジャースのエキシビションマッチを見るためにスカイドームを訪れた。真美子さんは大谷の母親の加代子さん