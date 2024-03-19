今年、活躍が期待される人をモデルにした五月人形「今年の期待大将」がお披露目となりました。あの選手と愛犬も登場です。19日、東京・台東区で披露されたのは、人形の久月が作る今年活躍が期待される人をモデルにした五月人形「今年の期待大将」で、大谷選手のかたわらには愛犬・デコピンの姿もあります。このほか、能登半島地震の復興への思いを込め、大の里ら石川県出身の3人の力士の人形も作られ、久月・横山久俊社長は「選手