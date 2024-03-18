日本では6割の夫婦が陥るといわれるセックスレス。「夫に拒まれる寂しさを外に向けるしかなかった…」と語るのは専業主婦の邦子さん（仮名・60歳）です。レスになってから、夫との関係にどのような変化があったのでしょうか。20年を超えるレス生活のリアルな実態を赤裸々に語っていただきました。悩んでいるのは私だけ？レスで悩む男性との出会い結婚一年目で夫と完全レスの生活に陥り、職場では「鉄の女」と呼ばれ、自身の意向に