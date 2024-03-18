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詐欺広告放置…前澤友作氏がMeta社に苦言「いい加減取り締まれよ」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 前澤友作氏が18日にTwitterを更新し、自身を騙る詐欺広告に言及した
  • 「勝手に写真使われてる詐欺広告です」といい、1枚の画像をアップ
  • 「Meta社、いい加減こういうの取り締まれよ」と苦言を呈した
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