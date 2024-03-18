２０年前には日本の半分にも満たなかった韓国の賃金水準が最近になり日本を超えた。韓国経営者総協会（経総）は１７日、２００２年と２０２２年の韓国企業と日本企業の賃金を分析した「韓日賃金現況推移国際比較と示唆点」と題する報告書を発刊した。報告書によると、韓国の常用勤労者の月平均賃金総額は１０人以上の企業を基準として２００２年の１７９万８０００ウォンから２０２２年には３９９万８０００ウォンと１２２％上昇し