小学6年生の頃お気に入りだった黒い斜めがけカバン。しかし、ある男子高校生のひとことで持てなくなってしまったエピソードを漫画家の魚田コットンさん（@33kossan33）が、X（旧Twitter）に投稿し、大きな反響を呼んでいます。【漫画】鞄の斜め掛けが怖くなった理由…全8ページ魚田さんが、友達と小学校へ行ったところ、卒業生だとおぼしき男子高校生2人が校門前に。挨拶から何気ない会話がスタートし、はじめての高校生とのやりと