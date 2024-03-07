トヨタ新型「ヤリス」発表 幅広ボディが特徴で約550万円の高級仕様もくるまのニュース

トヨタ新型「ヤリス」発表 幅広ボディが特徴で約550万円の高級仕様も

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • トヨタの英国法人は4日、コンパクトカーヤリス」の一部改良を実施した
  • 新たにハイブリッドモデルに129馬力の高出力版を追加
  • 最高出力129bhp版ハイブリッドモデルは、プレミアエディションが約551万円
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. Nスタ放送中に悲鳴のような音声
  2. 2. 水ダウ 浜田が大久保に「失言」
  3. 3. 大島麻衣 AKBを辞めた本当の理由
  4. 4. 水谷隼氏が投資失敗か「オワタ」
  5. 5. 何様? 逃走中制作会社が大炎上
  6. 6. 容姿激変? 深田えいみに心配の声
  7. 7. 頭部切断 娘を「女王様」呼びか
  8. 8. タニシで除草 農水省「やめて」
  9. 9. 30年前の…エレコムが異例お願い
  10. 10. 松本問題「霜月の発言は超重要」
  1. 11. Aぇ! ドーム公演チケが投げ売り?
  2. 12. 店に大量ナメクジ 投稿者を起訴
  3. 13. 用水路で6人倒れる 3人意識不明
  4. 14. 女子レスラー 尻強調画像に激怒
  5. 15. 致死率高い「劇症型溶連菌」拡大
  6. 16. 「日本終わり」調査結果に衝撃
  7. 17. 新井恵理那が復帰せず…辛辣な声
  8. 18. 女性差別描いた日テレドラマ反響
  9. 19. 千秋 父は大企業の社長だった
  10. 20. 女性に卑わい発言? 暴力団員逮捕
  1. 1. 頭部切断 娘を「女王様」呼びか
  2. 2. 店に大量ナメクジ 投稿者を起訴
  3. 3. 用水路で6人倒れる 3人意識不明
  4. 4. 致死率高い「劇症型溶連菌」拡大
  5. 5. 女性に卑わい発言? 暴力団員逮捕
  6. 6. 首切断 現場ホテルに嫌がらせも
  7. 7. 中1の半数超が同じ誤答 原因はAI
  8. 8. 迷惑ロケ ほぼ毎日のように発生?
  9. 9. 「逃走中」制作会社の対応に怒り
  10. 10. HIKAKIN文春報道 ひろゆき氏疑問
  1. 11. 「トコジラミ」国内で被害相次ぐ
  2. 12. 被災住宅で窃盗か 少年ら3人逮捕
  3. 13. 宝くじ1等 10本のはずが200本に
  4. 14. 被災地で空き巣繰り返した? 逮捕
  5. 15. 車2台に相次ぎはねられ男性死亡
  6. 16. ロープ切れ鉄枠衝突 男性重体
  7. 17. 中国船が放水 比船員吹き飛ぶ
  8. 18. ラーメン店主 客に水かけ出禁に
  9. 19. 自転車の交通違反 反則金導入へ
  10. 20. ニセ堀江氏に騙され1900万円被害
  1. 1. 妻が原因不明の突然死 夫の後悔
  2. 2. 政治学者の五百旗頭真さん死去　元防衛…
  3. 3. 願書忘れ受験不可「首長の出番」
  4. 4. よかれと…飼い犬に生肉与え後悔
  5. 5. 栩内被告への判決にネットの反応
  6. 6. 自転車にも青切符 法案閣議決定
  7. 7. 自民の裏金議員、除名が妥当＝「銀座３…
  8. 8. ネットテレビＯＳで独禁法違反も＝アマ…
  9. 9. 北方領土「残り2島」返還困難か
  10. 10. 悠仁さまが推す? 朝ドラ女優とは
  1. 11. 車の「検査標章」貼付位置変更に
  2. 12. 参院政倫審、１２日に出欠回答期限＝８…
  3. 13. 笑い事ではなくなってしまった都市伝説…
  4. 14. 願書遅れ受験できず 高校を批判
  5. 15. セクハラで町長辞職「不本意」
  6. 16. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
  7. 17. 来夏 スマホで本人確認可能に
  8. 18. 山崎拓氏の元愛人が赤裸々告白
  9. 19. 小川前法相「抜き打ちではない」
  10. 20. 築地市場の豊洲移転問題に潜む無責任体…
  1. 1. 車は物理ボタンに戻すべき 提言
  2. 2. 韓国SAのトイレ「丸見え」と発覚
  3. 3. 2つの顔を持つ牛 米で誕生
  4. 4. 印で外国人を集団強姦か 7人逮捕
  5. 5. 印で観光客レイプ 新たに5人逮捕
  6. 6. バイデン氏 無名男性候補に敗北
  7. 7. 独男性 ワクチンを217回接種
  8. 8. 中国 最恐監視システムの実態
  9. 9. 愛犬が宝くじ当選 飼い主仰天
  10. 10. トランプ氏 イスラエル支持明言
  1. 11. 印の若者が騙され露軍に 死亡も
  2. 12. ナワリヌイ氏妻「反プーチン」
  3. 13. クラブ通いのアイドル 活動中断
  4. 14. ヘイリー氏 選挙戦から撤退表明
  5. 15. 心臓移植後39年間生存 ギネスに
  6. 16. ウ軍が露の哨戒艇撃沈 動画公開
  7. 17. 米で12歳少女3人に薬物 父親起訴
  8. 18. マスク氏 トランプ氏に資金支援?
  9. 19. 武装集団襲撃で50人拉致　ナイジェリア…
  10. 20. 印で性被害 YouTuber夫婦に同情
  1. 1. 30年前の…エレコムが異例お願い
  2. 2. 森永のビン詰め商品 3月末で終了
  3. 3. 中途は難しいが高年収 1位の企業
  4. 4. Win11、Androidアプリ対応終了へ
  5. 5. 「話が伝わらない人」の悪いクセ
  6. 6. 苦戦…キッチン家電ブーム終焉か
  7. 7. 東大京大生の就活 人気1位の企業
  8. 8. ワークマン初の8800円ランドセル
  9. 9. 「ウォッチパーティ」提供終了へ
  10. 10. 希望退職に215人 ワコールの苦悩
  1. 11. そごう・西武の社員 受け入れへ
  2. 12. 伊藤忠、BIGMOTOR買収を正式発表
  3. 13. 元歯科医 家失いワゴン暮らしに
  4. 14. 三井住友 女性の副頭取が就任へ
  5. 15. カプコン 新卒の初任給30万円に
  6. 16. 「離職者が少ない大企業」1位は
  7. 17. 「3000円」喜多方ラーメンの真相
  8. 18. ダイソンより高い箒 なぜ人気?
  9. 19. 銀座「6000坪の番外地」の正体
  10. 20. メルカリが登録者に仕事を仲介へ
  1. 1. 若者が600万円超の車買えるワケ
  2. 2. 楽天トラベルで温泉宿が半額に
  3. 3. 新スマホ「Galaxy S24」と「Galaxy S24…
  4. 4. ラブホにお年寄り 待機する理由
  5. 5. NTTドコモがGalaxy S21 5G（Olympic Ga…
  6. 6. ファン待望のコラボ！革靴メーカーのマ…
  7. 7. 一度に食べたいを叶える正統派！かつや…
  8. 8. シャープ、スタンダードスマホ「AQUOS …
  9. 9. Anker史上最強のノイキャンがついた「S…
  10. 10. NEC 製造現場のカメラ映像から人の作業…
  1. 11. 世界はつぶやきで満ちている！ Twitter…
  2. 12. iPad向けの最新OS「iPadOS 15」が発表…
  3. 13. AR・VR市場は2023年第4四半期に大きく…
  4. 14. 完全ワイヤレスイヤホン、売れ筋は4万…
  5. 15. 「免許不要」であなたもパイロット？今…
  6. 16. Google版「描画キャンバス」は、インス…
  7. 17. わずか54gのペン型電動ドライバー。48…
  8. 18. iPhone 16に「iPhone Xの幻影」を求め…
  9. 19. au版iPhone、テザリング解禁か
  10. 20. コロナ禍で倒産危機の企業…オンキヨー…
  1. 1. 水谷隼氏が投資失敗か「オワタ」
  2. 2. 女子レスラー 尻強調画像に激怒
  3. 3. 安樂 パワハラ騒動言及も火に油
  4. 4. 激似と知らずド軍ユニで中日戦へ
  5. 5. 伊東純也が告白「巻き込まれた」
  6. 6. 三笘薫 最も残念な選手に選出
  7. 7. 侍J初球に158キロ 球場ざわめき
  8. 8. レアル監督に懲役4年9カ月を求刑
  9. 9. 札幌ドーム解体? 競馬ファン注目
  10. 10. 大谷が敵に エ軍ファンが違和感
  1. 11. 二刀流失ったエンゼルスの惨状
  2. 12. J3沼津が劇的大逆転 J2を下す
  3. 13. 大迫の妻 結婚10周年の2SHOT公開
  4. 14. 侍Jが欧州代表に5得点で快勝
  5. 15. WBCでも話題 欧州選手が緊急降板
  6. 16. エンバペ 逃げたら違約金発生か
  7. 17. 暴力問題で引退 北青鵬の今後は
  8. 18. ACL 主審に「水かけ仕草」で波紋
  9. 19. ネリ戦「体重超過ならやらない」
  10. 20. 久保建英がPSGに敗戦 韓国大喜び
  1. 1. Nスタ放送中に悲鳴のような音声
  2. 2. 水ダウ 浜田が大久保に「失言」
  3. 3. 大島麻衣 AKBを辞めた本当の理由
  4. 4. 何様? 逃走中制作会社が大炎上
  5. 5. 容姿激変? 深田えいみに心配の声
  6. 6. 松本問題「霜月の発言は超重要」
  7. 7. Aぇ! ドーム公演チケが投げ売り?
  8. 8. 新井恵理那が復帰せず…辛辣な声
  9. 9. 千秋 父は大企業の社長だった
  10. 10. 女性差別描いた日テレドラマ反響
  1. 11. 山田邦子 大谷結婚で不適切発言?
  2. 12. だれかtoなかい 二宮が禁句発言
  3. 13. たけし&剛力 アンビリバボー卒業
  4. 14. 白石麻衣が「台無し」UNIQLO物議
  5. 15. アヒージョが高級品に…動揺の声
  6. 16. ヒコロヒー 水商売時代のあだ名
  7. 17. 「なこなこ」浮気疑惑に初言及
  8. 18. 「ふてほど」昭和ネタ一気に難化
  9. 19. 西川貴教が黒歴史扱いしたバンド
  10. 20. 岩橋が告発「諸事情」で延期に
  1. 1. ランチ断ったら貧乏認定 復讐へ
  2. 2. ラヴィットで大反響 通訳の正体
  3. 3. 26歳で早発閉経に…女性の決意
  4. 4. リアルに爆売れ中！UNIQLOのTシャツは…
  5. 5. 益子直美氏 不妊治療終了した訳
  6. 6. 夫が不倫「衝撃事実」に妻激怒
  7. 7. 不妊治療終了 夫から衝撃の発言
  8. 8. 藤原ここあ『妖狐×僕SS』15周年記念展…
  9. 9. 40代がやりがち 老け見えの原因
  10. 10. 夫の不倫を妻が応援 驚きの理由
  1. 11. 「結婚には不向き」男性の特徴
  2. 12. 女はツラい? 同棲でのトイレ問題
  3. 13. 「お宅の旦那が不倫」夫から手紙
  4. 14. 不倫女のありえぬ発言に妻あ然
  5. 15. マック 史上初の抹茶&3層のパイ
  6. 16. 上司のセクハラ行動に千倍返し
  7. 17. 思春期の娘から土産 意外な中身
  8. 18. レベル高すぎ 3COINS万能コスメ
  9. 19. 20年ぶり復活 伝説のメロンパン
  10. 20. 1,000円台で？ 美容のプロが絶賛する「…
x