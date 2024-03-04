結婚を決めたときは「絶対この人と幸せになる！」「この人が私の運命の人」と確信していても、婚約期間中に相手の悪い一面を見つけてしまい、一気に気持ちが冷める……そんな経験をした人もいるようです。今回は、「婚約破棄を決意した意外な理由」の中から、強烈なキャラの義母を見て結婚をやめたエピソードをご紹介します。義母が強烈すぎた「私が結婚をやめたのは、彼の浮気や価値観の違いとかじゃなくて、義母が原因です。義実