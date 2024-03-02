ガーディアンズ戦に「2番・指名打者」で1安打1打点2四球■ドジャース 6ー4 ガーディアンズ（オープン戦・日本時間2日・アリゾナ）ドジャースの大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、アリゾナ州グレンデールで行われたガーディアンズとのオープン戦に「2番・指名打者」で先発出場し、1打数1安打1打点2四球をマークした。デーブ・ロバーツ監督は試合後、大谷が2日（同3日）のカブス戦を欠場すると発表。カブス・今永昇太投手との直接