日清食品「どん兵衛」の新CMが公開された。ゲーム『FINAL FANTASY VII REBIRTH』とコラボレーションした内容で、セフィロスが“どんぎつね”化している。【動画】意外と可愛い！セフィロスがどんぎつね化公開されたコラボ映像公開された「片翼のどんぎつね篇」は、星の運命を揺るがす脅威のメテおあげが降り注ぎ、人々は空腹に打ちひしがれていた…。すると、空に広がる不気味な亀裂が広がり、片翼のどんぎつね“セフィロ