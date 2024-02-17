美を追求するあまり美容整形やメイクアップに歯止めが効かなくなる人がいるが、アメリカに住むある女性もまつ毛エクステンション（以下、まつエク）なしでは美しくないと思っていた。しかし女性は、あるきっかけでまつエクをやめたことで、周りから「若返った」と言われるようになったという。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えている。【この記事の他の写真を見る】米ユタ州在住の美容愛好家ニコール・コックスさん（Nicol