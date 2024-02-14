globe¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÁ°11¡§50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ø³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Æð¼°globe¡¦¥Ñ¡¼¥¯¥Þ¥ó¥µ¡¼¤È¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î¥³¥é¥Ü¡©¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡õÌ¼¡õÆð¼°globe¤Î4¥·¥ç¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥´¥ê¥¨¡Ê¥¬¥ì¥Ã¥¸¥»¡¼¥ë¡¦¥´¥ê¡Ë¤¬Æð¼°globe¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¡Ö¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç¥Ñ¡¼¥¯¥Þ¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¤¿Íµ¤¤¬