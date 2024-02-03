プロ野球のキャンプで熱い沖縄ですが、気温も高く暑くなっています。今日3日(土)も沖縄は、最高気温25℃以上の夏日続出で、那覇市は4日連続の夏日に。那覇市で年明け後、立春(2月4日)までに4日連続で夏日になったのは、統計開始以来初めてです。那覇4日連続で夏日今日3日(土)も沖縄は、最高気温25℃以上の夏日続出で、那覇市は4日連続の夏日となりました。那覇市で年明け後、立春(2月4日)までに4日連続で夏日になったのは、統計