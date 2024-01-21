〈「台湾有事」よりも危険な未来がくる？ゴッタ煮の第三極“台湾民衆党”の力と怖さ〉から続く1月13日、台湾では総統選と立法院選（国会選挙）の投開票がおこなわれた。総統選は頼清徳が勝利、いっぽうで小選挙区比例代表並立制（ただし日本のような重複立候補はなし）をとる立法院選は、与党が比例得票では上回ったものの、小選挙区で取りこぼしが多数。民主進歩党（民進党）51議席、中国国民党（国民党）52議席、台湾民衆党