◇第68回全日本実業団対抗駅伝「ニューイヤー駅伝」（スポニチ後援）（2024年1月1日群馬県庁前発着の7区間100キロ）41チームが参加した元日の風物詩「ニューイヤー駅伝」は、トヨタ自動車が4時間49分2秒で制し、8年ぶり4度目の駅伝日本一に輝いた。トヨタ自動車は今季限りで引退する大石港与が1区で区間4位と好走。今年から距離が伸びて日本人エース区間となった2区で、1万メートルで日本歴代2位の記録を持つ太田智樹が区
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