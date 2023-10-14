¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅìÌî¹¬¼£¡Ê56ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖÅìÌî¹¬¼£¤Î¥Û¥ó¥â¥Î¥é¥¸¥ª¡×¡ÊABC¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¡£FUJIWARA¡¦Æ£ËÜÉÒ»Ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ö»ÄÇ°¡×¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÅìÌî¹¬¼£¤¬¶á¶·¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡ÖËÍ¤Î¼þ¤ê¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ÈÂ²¤âÂçÊÑ¤À¤·¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼¡ÊÎ´»Ë¡Ë¤¯¤ó¤¬¡¢¡ØÎ¹±î¡Ù°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë²¬Â¼¤¯¤ó¤¬¡¢¥¢¥­¥ì¥¹ç§¤òÃÇÎö¤·¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¨¤¨¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ØÎ¹±î¡Ù¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤é¡ØÁ´Á³ÄË¤¯¤Ê¤¤¤±¤É