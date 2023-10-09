ペリカン石鹸は、乳酸桿菌を配合したデリケートゾーン用の弱酸性石鹸「VIO CLEAN」を2023年10月より発売します。 ペリカン石鹸「VIO CLEAN」  商品名(通常サイズ)：ヴィオクリーン価格：1,320円(税込)商品容量：105g商品名(ミニサイズ)：ヴィオクリーン価格：330円(税込)商品容量：17g販売チャネル：公式オンラインショップ、ドラッグストア、他オンライン