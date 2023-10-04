Appleは長年にわたり製品のほとんどを中国にある工場で製造してきましたが、2023年9月22日に発売されたiPhone 15はインドでも製造されています。そんなインド製のiPhone 15に対する反発が中国のソーシャルメディア上で渦巻いていると報じられています。Made-in-India iPhones Get Trashed on Chinese Social Media - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-10-03/made-in-india-iphones-get-trashed-on-chines