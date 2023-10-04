台湾に本社を構える電子機器生産企業のFoxconnは、AppleからiPhoneの生産を請け負っていることで知られています。Foxconnは2019年からiPhoneの生産拠点を中国だけでなく、インドにも広げていますが、Foxconnが運営するインドのiPhone工場が、労働者の健康面や安全面で問題を抱えていたことが報告されています。Indian iPhone plant found 'highly hazardous' to worker healthhttps://9to5mac.com/2023/10/03/indian-iphone-plant/