香港の税関当局が摘発した水産物などの食材（香港政府提供、共同）【香港共同】香港の税関当局が、香港から中国本土に日本産の水産物などを密輸しようとした漁船を沖合で摘発し、船長ら計6人を逮捕した。香港メディアが24日伝えた。香港メディアによると、漁船には水産物や冷凍肉が積まれており、産地はインドや日本だった。市場価格の総額は400万香港ドル（7600万円）に上る。日本産水産物の具体的な種類や産地などは伝えられ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 真っ昼間に男20人が下半身露出か
- 2. 結婚式でAV出演をバラされた主婦
- 3. すしざんまい「海賊撲滅」の真相
- 4. 紀子さまのほほ笑みに手厳しい声
- 5. ヤマト 配達員3万人の委託を終了
- 6. 紗倉まな 母親は「エロババア」
- 7. ラーメン店長殺害 一族内の格差
- 8. 滝沢氏「許されない記事が出た」
- 9. 無人店狙った泥棒が残したメモ
- 10. ワクチン接種後に急死や半身不随
- 1. 真っ昼間に男20人が下半身露出か
- 2. 結婚式でAV出演をバラされた主婦
- 3. すしざんまい「海賊撲滅」の真相
- 4. 紗倉まな 母親は「エロババア」
- 5. 無人店狙った泥棒が残したメモ
- 6. ワクチン接種後に急死や半身不随
- 7. 岸博幸氏「余命10年」での悟り
- 8. 「略奪婚」議員の怖すぎる素顔
- 9. 「日本人の服着るな」映像が物議
- 10. 手足動かず コロナ後遺症に悲痛
- 1. 経済窮状?「国会開いたらいい」
- 2. 年収130万円超、2年まで扶養 保険料負…
- 3. 選挙の「連呼行為」に市民が苦情
- 4. クマによる人身被害 最悪ペース
- 5. 年収の壁130万超え2年まで扶養OK
- 6. 立民「解散なら受けて立つ」
- 7. 「ファミチキ」20億食突破で、あれもこ…
- 8. 盗撮した少女特定へ…犯人の所業
- 9. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 10. 19歳で出産 息子は脳性まひ診断
- 1. ブタの心臓を人に移植 世界2例目
- 2. ネズミに手指先を食いちぎられる
- 3. 日本水産物を密輸? 中国人ら拘束
- 4. 頭蹴った韓国選手へ 謝罪は不要
- 5. ドイツでノンアル人気拡大 なぜ?
- 6. 習近平氏 韓国首相に棘ある発言
- 7. 「友達の死」悟った犬に涙 米
- 8. 処理水に放射物質 日本の見解は?
- 9. 日本サッカー界の事件 韓国反応
- 10. 3人目の子 産まれた日に両親驚き
- 1. ヤマト 配達員3万人の委託を終了
- 2. 人気の工場夜景 消える可能性
- 3. 定期券を即払い戻し 客に呆然
- 4. 無人タクシー導入国カオスな現状
- 5. 三木証券 高齢者から「荒稼ぎ」
- 6. iPhone買い取り価格 UPする店も
- 7. 年収1000万円 手取り額に落胆も
- 8. 「極力銀行に行くな」断言する訳
- 9. 狭いタワマンに住んだ夫婦の末路
- 10. パパ活から婚活へ ずれた感覚
- 1. iPhone 15 Pro 背面割れやすい?
- 2. なぜか女性にモテる人の共通点
- 3. 最強ノイキャン 後継機を発表
- 4. 新しいXbox 国がうっかりリーク?
- 5. カメの甲羅に「核の歴史」か
- 6. カーエアコン 5分で簡単洗浄
- 7. 発売50週目で初首位 スマホ1位に
- 8. Switchも接続可 スマホスタンド
- 9. 動作遅いiPhone 最速にする方法
- 10. 脳を乗っ取り…恐ろしい寄生虫
- 1. 巨人 本拠地を築地へ移転する?
- 2. 慶応 来春の選抜出場が絶望的に
- 3. 羽生 億ション最上階で新婚生活?
- 4. 大谷でも超えらない「116の壁」
- 5. 里崎氏が言及 4選手がMLB移籍か
- 6. F1マネに斜め上のお願いが話題
- 7. リバプール 3人目の日本人獲得か
- 8. 温厚な力士のキレる瞬間が話題
- 9. 村上「大谷に衝撃受け」低迷か
- 10. トルコ女子代表に虜になる人続出
- 1. 紀子さまのほほ笑みに手厳しい声
- 2. ラーメン店長殺害 一族内の格差
- 3. 滝沢氏「許されない記事が出た」
- 4. 搬送された野口健氏 凄絶ルポ
- 5. 処理水 中国一部で「海洋離れ」
- 6. 丘みどりがサインなどを断る理由
- 7. 「サイゼ精一杯」にフィフィ苦言
- 8. えざおさん急死 前日までSNS更新
- 9. サンモニ識者 EV負ければ弱体化
- 10. 性加害「ビッグネーム」が告発か
- 1. ジャンプ 最高に気強い女キャラ
- 2. マタニティマークに苛立つ人も
- 3. 完売続出「東京ばな奈」ガチャ
- 4. 父の日の似顔絵で夫の不倫発覚
- 5. ユニクロ人気パンツ 秋冬仕様に
- 6. 彼との初キス事件「マジで無理」
- 7. 若さ求めすぎ…婚活男性に唖然
- 8. 元カノトラブルで地獄に 即別れ
- 9. カフェ生活続き「パン疲れ」
- 10. 優良物件「大当たり男性」の特徴