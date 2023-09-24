香港の税関当局が摘発した水産物などの食材（香港政府提供、共同）【香港共同】香港の税関当局が、香港から中国本土に日本産の水産物などを密輸しようとした漁船を沖合で摘発し、船長ら計6人を逮捕した。香港メディアが24日伝えた。香港メディアによると、漁船には水産物や冷凍肉が積まれており、産地はインドや日本だった。市場価格の総額は400万香港ドル（7600万円）に上る。日本産水産物の具体的な種類や産地などは伝えられ