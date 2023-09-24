TVアニメ『推しの子』に登場するルビーの1／7スケールフィギュアが登場！2023年9月22日（金）より、カドカワストア、エビテン、キャラアニ.comほか、全国のホビーショップなどで予約受け付けがスタートしている。TVアニメ『【推しの子】』は赤坂アカ×横槍メンゴによる同名漫画が原作。アイドル「B小町」アイのファンである、地方都市の産婦人科医・ゴロー。彼はアイのストーカーに殺されてしまうが、アイの息子アクア（愛久愛海