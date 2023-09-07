「うどんやそばに添えられてるネギ、皆さんの地域は白ネギ、それとも青ネギ？」こんな呼びかけを、地図情報最大手のゼンリン（福岡県北九州市）（@ZENRIN_official）がＸ（ツイッター）でおこない注目を集めました。【写真】ゼンリンによる「砂ずりor砂肝マップ」ポストには北九州発祥「資さんうどん」の「ごぼ天うどん」の画像が添えられています。これに対して、まず「資さんうどん【公式】（@sukesan1976）」が「あおだよ」