本塁打性の打球にリプレー検証も…「観客の妨害」アナウンスにゴロリ■巨人 8ー1 DeNA（13日・東京ドーム）巨人の坂本勇人内野手のズッコケぶりが話題となった。13日に東京ドームで行われたDeNA戦で、フェンスギリギリの打球を放つも、観客の手に当たったとしてリクエスト検証が行われた。結局、二塁打となり、塁上で残念がるように転がった。この光景が「ズッコケは100点」「坂本可愛い」と注目を集めた。4回先頭で迎えた第3