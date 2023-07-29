「北海道日本ハムファイターズ−オリックス・バファローズ」（２９日、エスコンフィールド）球場が混乱するプレーが起こった。二回のオリックスの攻撃で、１死三塁で９番山足が遊ゴロ。飛び出した三塁ランナーの若月を日本ハム守備陣が三塁、本塁間で挟んだ。ホーム側でボールを受け、追いかけた日本ハム・伊藤がタッチしたかに見えたが、若月はかいくぐった様子で本塁へ。伊藤は本塁へ送球したが、若月の背中にボールが当た