新車価格の約5倍？ 15万キロ超えの日産車が約3000万円で落札Cars and Bidsは北米にあるクルマを競売にかけるオークショニアで、同名のオークションサイトを運営しています。そんなCars and Bidsで2023年6月、日産「スカイラインGT-R（R34型）」が出品され、21万ドル（約2911万円）で落札されました。約3000万円で落札された日産「スカイラインGT-R（R34型）Vスペック」（Photo:Cars and Bids）【画像】ギラツキパープルがカッ