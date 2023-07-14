俳優のトム･クルーズさんが、17日に出演することを予定していた、主演映画『ミッション：インポッシブル』最新作の来日イベントを中止することを配給会社が発表しました。ハリウッドスターやテレビの司会者ら16万人が加盟する映画俳優組合は、待遇改善などを求め43年ぶりにストライキを実施すると発表。組合は先月から、ネットフリックスやウォルト・ディズニーなどの制作会社に対し、待遇改善と急速に拡大する人工知能・AIの活用