食費や光熱費など、生活するのってお金がかかるんですよね……。しかし、まともに生活費を渡してくれない旦那さんもいるようです。今回は「生活費を渡さない夫に仕返しした話」の中から1つ、シングルマザーの道を選んだ女性のエピソードをご紹介します。シングルマザーになったほうが…▽ 生活費をくれないあげく、モラハラ発言を繰り返す旦那さんなんて……一緒にいる意味がわかりませんよね。離婚した結果、以前より幸せになった