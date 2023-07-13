TOKIOがレギュラー出演する日本テレビ系の人気バラエティ番組『ザ！鉄腕！DASH!!』。2019年頃から若手ジャニーズもコーナー出演するようになり、視聴者層の広がりを見せる同番組だが、7月9日の放送で不穏な“疑惑”が浮上し、ネット上を騒がせている。【写真】「まさか仕込み？」ヤラセ疑惑が浮上した“巨大ヒラメ”捕獲シーンこの日は、無人島に“小さな日本”を作ることを目指すコーナー「DASH島」を放送。TOKIOの城島茂と国