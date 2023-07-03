ロックバンド・空想委員会が12月9日をもって解散すると、3日に公式サイトを通じて発表した。今年4月に三浦隆一さん（Vo、G）が3年にわたる大腸がん闘病の末、死去（享年41）。残ったメンバーやスタッフが何度も話し合ったが、「三浦さんのいない空想委員会は空想委員会ではない」とし、解散を決意したという。【写真】今年4月に亡くなった空想委員会ボーカル三浦隆一さん公式サイトで「今後の空想委員会に関しまして、ワンマン