女優の安達祐実（41）が2日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演。自身のありのままを見せることへの思いを語った。2歳で芸能界入りし、今年で芸歴40周年を迎えた安達。ドラマ「家なき子」（1994年）での名演などで“天才子役”と称され、数々の作品に出演。近年はYouTubeのメーク動画も人気で、飾り気のない日々を伝えるインスタグラムはフォロワー114万人を誇り、“奇跡の40代”として同世代の女性の絶大な支持を