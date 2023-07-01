国土交通省によると、オリエンタルエアブリッジ67便は午後0時55分ごろ、福岡空港を離陸。緊急事態を宣言し、宮崎空港に午後1時半ごろ緊急着陸した。熊本県上空で「操縦席から煙が出ている」とパイロットが管制に通報した。