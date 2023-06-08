おうちで素足で過ごしていると、フローリングに付く皮脂汚れって気になりますよね。なかなか落としきれなくて、困っている方も多いのではないでしょうか？そんなときは、DAISO(ダイソー)で買える「落ち落ちVおそうじシート セスキ配合リビング用 25枚」がおすすめですよ♪出典：https://www.shutterstock.com/image-photo/woman-cleaning-living-room-floor-mop-2113869200落ち落ちVおそうじシート セスキ配合 リビング用 25枚とは