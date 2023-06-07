¥Æ¥Ë¥¹¤Î£´ÂçÂç²ñ¡ÖÁ´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¡×½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹£³²óÀï¡Ê£´Æü¡Ë¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅö¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÃÆ£Ì¤Í£¡Ê¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤À¥¢¥ë¥Ç¥£¥é¡¦¥¹¡¼¥Á¥ã¥Ç¥£¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¤¬¡¢¥Þ¥ê¥¨¡¦¥Ö¥º¥³¥Ð¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë¡õ¥µ¥é¡¦¥½¥ê¥Ù¥¹¥È¥ë¥â¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ËÁÈ¤ÎË½µó¤ò?¹ðÈ¯?¤··ãÅÜ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢»î¹çÅÓÃæ¤Ë²ÃÆ£¤¬Áê¼ê¥³¡¼¥È¤Ø¸þ¤±¤ÆÊÖ¤·¤¿µå¤¬¥Ü¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¤ËÄ¾·â¡£¿³È½¤Ï°ìÅÙ¤Ï·Ù¹ð¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥º¥³¥Ð¤È¥½