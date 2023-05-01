エンジニアのFelix Häcker氏が「IKEAで購入した椅子に座ったり立ち上がったりすると、PCのモニターが突然真っ暗になる」という不思議な現象を報告しています。Felix Häcker: "So folks, don't forget to chec…" - Mastodonhttps://mastodon.social/@haeckerfelix/110272427676278609Häcker氏は数週間前から、PCの画面が数秒間突然真っ暗になる現象に悩まされていたとのこと。すべてのケーブルを交換したり、モニタ